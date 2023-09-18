КТЖ обновит 15% парка локомотивов за счёт кредита американского банка

Стали известны некоторые детали соглашения между нацкомпанией "Қазақстан темір жолы" и американским Citibank, который предоставит кредит на приобретение локомотивов Wabtec, передаёт BaigeNews.kz.

Видеокомментарий по данному вопросу управляющего МФЦА Рената Бектурова распространила пресс-служба Акорды.

"Wabtec уже более 20 лет существует в Казахстане, это один из ведущих производителей локомотивов в мире. Сегодня в Астане на производстве работают более 1000 сотрудников. Но соглашение, которое было подписано, это новая глава: при финансировании Сitibank подписан договор на кредитную линию в 900 миллионов долларов. Это позволит закупить около 240 новых локомотивов, что позволит обновить 15% парка "Қазақстан темір жолы". Кредитный договор с Сitibank подкреплён гарантией "Эксим банка". Поэтому этот договор будет рассмотрен даже в Конгрессе США", - сказал Бектуров.

В марте 2023 года руководство компании Wabtec сообщало об инвестициях в расширение производства локомотивов в Астане, что позволит увеличить мощность завода практически в два раза.

Президент и главный исполнительный директор Wabtec Рафаэль Сантана на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нью-Йорке проинформировал о прорабатываемых инвестиционных проектах по запуску в Казахстане производства локомотивов, использующих водородные технологии, и их комплектующих, созданию инжинирингового центра и трансферту технологий.