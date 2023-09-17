Американская Wabtec расширит производство локомотивов в Казахстане
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке принял президента и главного исполнительного директора компании Wabtec Рафаэля Сантану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией Wabtec в рамках реконструкции железнодорожной отрасли Казахстана.
Рафаэль Сантана проинформировал главу государства о прорабатываемых инвестиционных проектах по запуску в Казахстане производства локомотивов, использующих водородные технологии, и их комплектующих, созданию инжинирингового центра и трансферту технологий.
Токаев приветствовал планы компании инвестировать около одного миллиарда долларов в транспортно-логистическую отрасль, отметив, что это будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и станет основой для других инфраструктурных проектов.
В рамках визита президента РК в США было подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между нацкомпанией "Қазақстан Темір Жолы" и Wabtec.
Wabtec (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) входит в список Fortune 500 и является одним из мировых лидеров в области транспорта и логистики. В компании работают свыше 27 тысяч сотрудников в более чем 50 странах мира.
Сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Нью-Йорк выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США".
Запланированы встречи президента Казахстана с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.
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