Американская Wabtec расширит производство локомотивов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке принял президента и главного исполнительного директора компании Wabtec Рафаэля Сантану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией Wabtec в рамках реконструкции железнодорожной отрасли Казахстана.

Рафаэль Сантана проинформировал главу государства о прорабатываемых инвестиционных проектах по запуску в Казахстане производства локомотивов, использующих водородные технологии, и их комплектующих, созданию инжинирингового центра и трансферту технологий.

Токаев приветствовал планы компании инвестировать около одного миллиарда долларов в транспортно-логистическую отрасль, отметив, что это будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и станет основой для других инфраструктурных проектов.

В рамках визита президента РК в США было подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между нацкомпанией "Қазақстан Темір Жолы" и Wabtec.

Wabtec (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) входит в список Fortune 500 и является одним из мировых лидеров в области транспорта и логистики. В компании работают свыше 27 тысяч сотрудников в более чем 50 странах мира.

Сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Нью-Йорк выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США".

Запланированы встречи президента Казахстана с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.