КТЖ-Грузовые перевозки оштрафовало бизнесменов почти на 300 миллионов

Почти 300 миллионов тенге взыскало с предпринимателей в сентябре ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" за невыполнение заявок по планам перевозок, передает корреспондент BaigeNews.kz. При этом ранее экспортеры посетовали на то, что национальный перевозчик согласовывает их практически в последние дни месяца. За считанные дни загрузить тонны продукции в десятки вагонов, отметили представители бизнеса, практически невозможно. Учитывая, что время требуется и на отправку вагонов до пункта загрузки товара.

В компании же сообщили, что руководствовались нормами закона и правилами перевозок грузов.

"Перевозчик за неподачу транспортных средств, в соответствии с принятой заявкой, а грузоотправитель за не предъявление груза, а также за неиспользование поданных транспортных средств несут взаимную имущественную ответственность в виде штрафа", - пояснили в КТЖ-Грузовые перевозки.

Невыполненной заявка считается, по информации компании, в следующих случаях. Если грузоотправителем не подана декадная заявка на количество вагонов, обеспечивающих равномерность и ритмичность погрузки в течение месяца для выполнения заявки. Также при отсутствии груза и неиспользовании поданных перевозчиком транспортных средств по декадной заявке.

Кроме того, в компании ответили на жалобы экспортеров о сокращении основных и несогласовании дополнительных планов грузоперевозок. Как сообщили в КТЖ-Грузовые перевозки, поступающие заявки превосходят инфраструктурные возможности как внутри страны, так и в сопредельных государствах.

"В условиях роста объема перевозок, при сохраняющейся инфраструктуре возрастает нагрузка на железнодорожный транспорт, снижается пропускная и перерабатывающая способность станций и поездо-участков, как следствие, задерживаются поезда. В свою очередь согласование дополнительных планов производится в счет отказных и не до груза по основному плану. Поступающие заявки на перевозки превосходят инфраструктурные возможности как внутри РК, так и в сопредельных государствах. Планирование и согласование заявок осуществляется согласно технической возможности", - пояснил национальный перевозчик.

В компании добавили, что технические возможности инфраструктуры на сентябрь и октябрь этого года имели ограничение пропуска по межгосударственным стыковым пунктам перехода.

"Следует отметить, что ввиду сложной поездной обстановки и увеличением вагонопотока, АО "НК "ҚТЖ" вынуждено было временно принимать меры по сдерживанию согласования планов перевозок грузов. Планирование в международном сообщении зависит от фактического приема причастных железнодорожных администраций", - признали в компании.

В КТЖ добавили, мол, несут убытки наравне с грузоотправителями и заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации.

Напомню, ранее экспортеры пожаловались на сложности с отправкой продукции в Китай и в Центральную Азию. Они заявили, что из-за сокращения планов национальным перевозчиком, терпят убытки.