Кто виноват в недопуске сборной Казахстана к соревнованиям на Кубке мира

Стали известны подробности пропуска всем составом мужской сборной Казахстана спринта в классическом стиле в рамках третьего этапа Кубка мира в швецком Эстерсунде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

Напомним, команду не допустили к участию в гонке, так как они не смогли вовремя сдать лыжи на проверку на фтор.

Согласно обновлённому регламенту FIS требует, чтобы лыжи всех спортсменов были сданы на проверку не более чем за 30 минут до старта гонки.

"Не хочу говорить, на сколько они опоздали, но точно больше чем на пять минут. С лыжниками я не разговаривал, но, думаю, дело просто в недоразумении", — приводит слова рейс-директора FIS Михала Ламплота Expressen.