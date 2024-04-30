Кто имеет право на отсрочку по налогам, рассказал министр финансов

Министр финансов Мади Такиев во время общенационального телемарафона "Біз біргеміз!" ответил на актуальные вопросы о преференциях по налогам и кредитным обязательствам для пострадавших от паводков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Право на отсрочку имеют те физические лица, которые оказались в зоне подтопления. Это в первую очередь касается налогов на имущество, землю, транспорт. Мы предоставили отсрочку по уплате на три месяца, до 1 июля", - сказал Мади Такиев.

При этом, как отметил министр, если у гражданина была задолженность на 1 марта, по ней не будут начисляться пеня и штрафы.

"Субъектам предпринимательства оказываются системные меры поддержки. Принят приказ министра финансов. Они также получат отсрочку по уплате всех видов налогов и других обязательных видов платежей в бюджет на три месяца, будет перенесён срок предоставления налоговой отчётности. Кроме того, мы приняли ряд дополнительных мер, такие как не выход на налоговые проверки, приостановление начисления пени, штрафов", - отметил Такиев.

Министр уверен, что эти меры позволят предпринимателям справиться с ситуацией.

Представителям бизнеса никуда специально обращаться не нужно.

"Все сведения мы получаем от местных исполнительных органов. Освобождение будет производиться в автоматическом режиме", - сказал министр.

Мади Такиев ответил на вопрос, почему был выбран срок в три месяца.

"Это квартал. В течение этого квартала мы посмотрим, как сложится ситуация. Правительство за этим наблюдает. Если не выправится ситуация, у нас есть другой план", - сказал министр.

Глава ведомства рассказал, что будет, если бизнес не встанет на ноги за три месяца.

"Правительство контролирует эту ситуацию. Мы можем откорректировать планы. Поэтому посмотрим через три месяца", - подчеркнул он.

Также проводится работа по отсрочке кредитных обязательств.