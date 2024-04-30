Кто имеет право на отсрочку по налогам, рассказал министр финансов
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Министр финансов Мади Такиев во время общенационального телемарафона "Біз біргеміз!" ответил на актуальные вопросы о преференциях по налогам и кредитным обязательствам для пострадавших от паводков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Право на отсрочку имеют те физические лица, которые оказались в зоне подтопления. Это в первую очередь касается налогов на имущество, землю, транспорт. Мы предоставили отсрочку по уплате на три месяца, до 1 июля", - сказал Мади Такиев.
При этом, как отметил министр, если у гражданина была задолженность на 1 марта, по ней не будут начисляться пеня и штрафы.
"Субъектам предпринимательства оказываются системные меры поддержки. Принят приказ министра финансов. Они также получат отсрочку по уплате всех видов налогов и других обязательных видов платежей в бюджет на три месяца, будет перенесён срок предоставления налоговой отчётности. Кроме того, мы приняли ряд дополнительных мер, такие как не выход на налоговые проверки, приостановление начисления пени, штрафов", - отметил Такиев.
Министр уверен, что эти меры позволят предпринимателям справиться с ситуацией.
Представителям бизнеса никуда специально обращаться не нужно.
"Все сведения мы получаем от местных исполнительных органов. Освобождение будет производиться в автоматическом режиме", - сказал министр.
Мади Такиев ответил на вопрос, почему был выбран срок в три месяца.
"Это квартал. В течение этого квартала мы посмотрим, как сложится ситуация. Правительство за этим наблюдает. Если не выправится ситуация, у нас есть другой план", - сказал министр.
Глава ведомства рассказал, что будет, если бизнес не встанет на ноги за три месяца.
"Правительство контролирует эту ситуацию. Мы можем откорректировать планы. Поэтому посмотрим через три месяца", - подчеркнул он.
Также проводится работа по отсрочке кредитных обязательств.
"Банками второго уровня и микрофинансовыми организациями также предоставлена отсрочка по уплате кредитов на три месяца. По ним не будут начисляться пени и штрафы. Что касается субъектов бизнеса, если были крупные пострадавшие, они могут через заявление обратиться в банки и МФО на реструктуризацию кредитов", - проинформировал Мади Такиев.
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