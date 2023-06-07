Кто и сколько зарабатывает на городских парковках Астаны

Фото: gov.kz

Более 2,4 млрд тенге штрафов поступило в госбюджет за уклонение от уплаты за платную парковку в Астане. Сколько и кто зарабатывает на фактически пустых местах в городе - вопросы, поднимавшиеся неоднократно. На платные стоянки обратил своё внимание и премьер-министр Алихан Смаилов, поручив в апреле провести проверку законности договора с оператором платных парковок. Корреспондент BaigeNews.kz обратился в Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны с наиболее насущными вопросами по теме.

Сколько в столице насчитывается платных парковок?

"На сегодняшний день в столице действуют до 7000 платных парковочных мест, которые определены в постановлении акимата города Астаны от 19 ноября 2021 года".

Какая компания является организатором и куратором платных парковок в Астане? Кто является учредителем и фактическим владельцем этой компании?

"В рамках заключённого договора государственно-частного партнёрства, Управление транспорта является государственным партнёром. Частным партнером является ТОО "Парковочное пространство Астаны", учредителем и директором которого является Досыбаев Ч." (Досыбаев Чингиз - авт.).

Какой доход от платных парковок получила эта компания в 2022 году и за 5 месяцев 2023 года? Какой процент от этой суммы получил акимат Астаны?

"Поступления от услуг платных парковок с ноября 2018 года по апрель 2023 года: государственный партнер - 30 025 052 тенге, частный партнёр - 296 044 612 тенге. Также бюджет города получает поступления от деятельности платных парковок в виде штрафов за уклонение от оплаты услуг платных парковок. Поступления в государственный бюджет со штрафов составило 2 405 181 600 тенге".

Кем и как проверяются машины на платной парковке?

"Фиксация номеров автомобилей происходит при патрулировании специализированными транспортными средствами, укомплектованным сертифицированным программно-аппаратным комплексом "Дозор-М", приобретенным ТОО "Парковочное пространство Астаны".

Какие тарифы предусмотрены за паркинг автомобиля на платной парковке? Когда в последний раз менялись эти тарифы? Есть ли планы по их изменению в 2023-2024 годах?

"В соответствии с постановлением акимата города Астаны от 22 декабря 2016 года № 108-2602 "Об определении тарифа в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств в столице" определён тариф в размере 100 тенге за один час парковки. На сегодняшний день тариф не изменялся".

В какой срок нужно оплатить за платную парковку без пени? Какова сумма пени, и за какое нарушение полагается при неоплате за платную парковку? В каких случаях можно получить штрафы?

"Согласно пункту 13 Правил пользования коммунальными платными автопарковками на территории города Астаны, оплата должна быть произведена в течение первых 30 минут с начала парковочной сессии. Однако на сегодняшний день ТОО "Парковочное пространство Астаны" реализована возможность предоставления водителям транспортных средств произвести оплату по факту осуществления парковки до 23 часов 59 минут текущего дня всеми соответствующими способами.

Также сообщаем, что оповещение и напоминание пользователей платных парковок о необходимости проведения оплат за парковку производится через мобильное приложение Kaspi.kz".

Есть ли в перспективе увеличение территорий и участков платных парковок в столице? В чём необходимость их внедрения?

"На данный момент вопрос находится в проработке".