Договор с оператором платных парковок Астаны проверит правительство

Фото: almaty.tv

Платные парковки Астаны попали в поле зрения комиссии по демонополизации экономики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководства центральных госорганов, Генпрокуратуры, Антикора, АЗРК, АФМ и других ведомств.

Участникам представили информацию о проекте "Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны", для реализации которого акимат столицы в 2018 году заключил договор ГЧП с компанией ТОО "Парковочное пространство Астаны".

По итогам обсуждения уполномоченным госорганам поручено проанализировать данный договор на предмет соблюдения норм законодательства республики, в том числе в части антимонопольного регулирования.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы возврата в государственную собственность некоторых объектов энергетической отрасли и законности выдачи ряда лицензий на разведку твёрдых полезных ископаемых.