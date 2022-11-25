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inform.kz Сегодня, 21:25
189
Сегодня, 21:25
189
Фото: inform.kz

Кружки, факультативы и секции отменили в Астане 26 ноября

Дополнительные занятия для детей отменили в Астане 26 ноября. Об этом сообщили в службе iKomek, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий дополнительные занятия (кружки, секции) и факультативы будут проводиться в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

По данным Казгидромета, днём 26 ноября температура воздуха в столице будет 23-25 градусов мороза.

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#погода #Астана #образование
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:25
189
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