Крупный пожар в СТО тушат в Астане
Сегодня, 22:30
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Сегодня, 22:30Сегодня, 22:30
116Фото: Иллюстративное фото/pxhere.com
В Алматинском районе Астаны произошёл пожар в здании СТО, передаёт BaigeNews.kz.
Предварительная площадь, охваченная огнём, около 80 квадратных метров.
Огнеборцы работают над ликвидацией по повышенному рангу вызова.
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