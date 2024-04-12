  • 12 Апреля, 23:11
  • BAIGENEWS

Крупный пожар в СТО тушат в Астане

Сегодня, 22:30
АВТОР
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Иллюстративное фото/pxhere.com Сегодня, 22:30
Сегодня, 22:30
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Фото: Иллюстративное фото/pxhere.com

В Алматинском районе Астаны произошёл пожар в здании СТО, передаёт BaigeNews.kz.

Предварительная площадь, охваченная огнём, около 80 квадратных метров.

Огнеборцы работают над ликвидацией по повышенному рангу вызова.

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