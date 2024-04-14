Крупный пожар произошел в столичном общежитии
Сегодня, 05:11
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Сегодня, 05:11Сегодня, 05:11
91Фото: стопкадр из видео/telegram/qr_tjm
Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в общежитии, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.
Предварительная площадь пожара — 500 кв. метров.
Ранее в Астане произошел пожар в отдельностоящей столовой на территорий бетонного завода. Спасатели вынесли из помещения 4 газовых баллона.
За несколько дней до этого в столице загорелись складированные резиновые изделия. Предварительная площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.