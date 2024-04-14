  • 14 Апреля, 05:42
  • BAIGENEWS

Крупный пожар произошел в столичном общежитии

Сегодня, 05:11
АВТОР
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стопкадр из видео/telegram/qr_tjm Сегодня, 05:11
Сегодня, 05:11
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Фото: стопкадр из видео/telegram/qr_tjm

Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в общежитии, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

Предварительная площадь пожара  500 кв. метров.

Ранее в Астане произошел пожар в отдельностоящей столовой на территорий бетонного завода. Спасатели вынесли из помещения 4 газовых баллона.

За несколько дней до этого в столице загорелись складированные резиновые изделия. Предварительная площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

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