Крупный пожар произошел в столичном общежитии

Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в общежитии, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

Предварительная площадь пожара — 500 кв. метров.

Ранее в Астане произошел пожар в отдельностоящей столовой на территорий бетонного завода. Спасатели вынесли из помещения 4 газовых баллона.

За несколько дней до этого в столице загорелись складированные резиновые изделия. Предварительная площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.