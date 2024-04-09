В Астане тушат крупный пожар

В Астане в районе Сарыарка горят складированные резиновые изделия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Предварительная площадь пожара – около 1000 квадратных метров. Пожар тушат 61 человек, задействовано 15 единиц техники. Имеется угроза распространения огня на спецтехнику.

"Тушение пожара осложняется высокотемпературным горением резиновых изделий. На данный момент огнеборцы работают над ликвидацией по повышенному рангу вызова", – сообщает пресс-служба МЧС.