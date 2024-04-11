Пожар произошел на бетонном заводе в Астане

Огнеборцы ликвидировали пожар на территории бетонного завода в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Ночью в Байконурском районе г.Астаны произошел пожар в отдельностоящей столовой на территорий бетонного завода.