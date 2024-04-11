Пожар произошел на бетонном заводе в Астане
Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18Сегодня, 09:18
189Фото: baigenews.kz
Огнеборцы ликвидировали пожар на территории бетонного завода в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Ночью в Байконурском районе г.Астаны произошел пожар в отдельностоящей столовой на территорий бетонного завода.
"Силами ДЧС из столовой вынесено 4 газовых баллона. Принятыми мерами пожар ликвидирован на площаи 77 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
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