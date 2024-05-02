Крупный пожар потушили в селе Бесагаш
Сегодня, 21:58
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Сегодня, 21:58Сегодня, 21:58
90Фото: МЧС РК
Крупный пожар на складах потушили в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В селе Бесагаш произошло загорание складского помещения по хранению хозяйственных товаров народного потребления. Причины устанавливают дознаватели. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
Пожар ликвидировали в 21:35 на площади 265 квадратных метров.
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