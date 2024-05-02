  • 2 Мая, 22:27
  • BAIGENEWS

Крупный пожар потушили в селе Бесагаш

Сегодня, 21:58
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:58
Сегодня, 21:58
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Фото: МЧС РК

Крупный пожар на складах потушили в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В селе Бесагаш произошло загорание складского помещения по хранению хозяйственных товаров народного потребления. Причины устанавливают дознаватели. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве. 

Пожар ликвидировали в 21:35 на площади 265 квадратных метров.

 

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