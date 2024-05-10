Крупную утечку газа ликвидируют в Актау

Подземный газопровод повредили в Актау. Отключены несколько котельных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "КазТрансГаз Аймак".

"В 14:32 в аварийно-диспетчерскую службу АО "КазТрансгаз Аймак" поступило сообщение о том, что в 15-м микрорайоне Актау при проведении земляных работ подрядчиками повреждён подземный газопровод среднего давления. Аварийная бригада локализовала утечку газа, идут восстановительные работы. Отключены от газоснабжения две котельные ЖК "Оазис" и "Таң Шолпан", - сообщили в компании.

Специалисты уточнили, что повторный пуск газа будет произведён после окончания ремонтно-восстановительных работ.

В ДЧС заявили, что для предупреждения пожаров из второго специализированного пожарного отделения выехали шесть сотрудников.