Крупную партию спирта изъяли в Астане

Фото: polisia.kz

Более 13 тысяч литров спирта изъяли в Астане. Найден цех, где разливали водку различных марок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП совместно с департаментом экономических расследований при проведении оперативно-розыскных мероприятий на пресечении Астраханского шоссе и объездной трассы остановлены машины Volvo и ГАЗель, в которых обнаружено 46 пластиковых бочек емкостью 225 литров каждая. По словам водителей, содержимым являлся спирт.

После установлен цех, в котором найдены 12 пластиковых бочек со спиртосодержащей жидкостью, 24 ящика водки “Родники Сибири“, 42 бутылки “QULAN“, пять ящиков водки в пластмассовых бутылках без маркировки.

В помещении также был аппарат для размешивания спирта, емкостью 1000 литров и спиртометр.

Всего изъято 13 050 литров спирта и 772 бутылок водки.

Материал передан в департамент экономических расследований по подследственности.