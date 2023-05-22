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Крупную партию спирта изъяли в Астане
Более 13 тысяч литров спирта изъяли в Астане. Найден цех, где разливали водку различных марок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП совместно с департаментом экономических расследований при проведении оперативно-розыскных мероприятий на пресечении Астраханского шоссе и объездной трассы остановлены машины Volvo и ГАЗель, в которых обнаружено 46 пластиковых бочек емкостью 225 литров каждая. По словам водителей, содержимым являлся спирт.
После установлен цех, в котором найдены 12 пластиковых бочек со спиртосодержащей жидкостью, 24 ящика водки “Родники Сибири“, 42 бутылки “QULAN“, пять ящиков водки в пластмассовых бутылках без маркировки.
В помещении также был аппарат для размешивания спирта, емкостью 1000 литров и спиртометр.
Всего изъято 13 050 литров спирта и 772 бутылок водки.
Материал передан в департамент экономических расследований по подследственности.
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