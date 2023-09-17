Крупнейший банк США выделит КТЖ кредит на покупку локомотивов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке встретился с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения деятельности американского финансового холдинга в нашей стране.

Citibank Kazakhstan, являющийся единственным американским банком, представленным в Казахстане, выступает одним из ведущих партнёров для международных инвесторов, государственного сектора и крупнейших предприятий.

Глава государства отметил, что в рамках недавнего Послания народу Казахстана перед правительством была поставлена задача привлечь в страну три надёжных зарубежных банка для повышения конкуренции в данной сфере.

Токаев положительно оценил важную роль Citigroup в обеспечении связи МФЦА с глобальными инвесторами и содействии цифровой трансформации финансового сектора.

Глава государства поприветствовал планы Citigroup по финансированию ряда важных проектов, направленных на развитие транспортно-логистического потенциала Казахстана.

Собеседники также обсудили макроэкономические прогнозы и основные тренды мирового финансового рынка.



В рамках встречи между нацкомпанией "Қазақстан Темір Жолы" и Citibank состоялось подписание соглашения об основных условиях организации финансирования для приобретения локомотивов Wabtec.

Сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Нью-Йорк выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США".

Запланированы встречи президента Казахстана с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.