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instagram.com/drs_kz Сегодня, 22:29
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Сегодня, 22:29
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Фото: instagram.com/drs_kz

Кровью и нокдауном завершился бой казахстанца и узбекистанца в Ташкенте

Казахстанский боксёр Сагындык Тогамбай потерпел поражение на чемпионате мира в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 86 килограммов Тогамбай встретился на ринге с узбекистанцем Шохжахоном Абдуллаевым и проиграл ему единогласным решением судей, причём во втором раунде казахстанец побывал в нокдауне. 

По ходу поединка спортсмен из Казахстана получил рассечение, из-за чего по его лицу текла кровь. 

Таким образом, Сагындык Тогамбай завершил выступление на мировом первенстве в столице Узбекистана, а Шохжахон Абдуллаев вышел в четвертьфинал. 

До Тогамбая выступление на ЧМ завершили Сакен Бибосынов  (48 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Санатали Тольтаев  (63,5 кг) и Талгат Сырымбетов (60 кг). В битве за медали остались восемь казахстанцев. 

Напомним, ранее прорваться в четвертьфинала удалось другому казахстанцу Санжару Ташкенбаю. В весе 48 килограммов  Санжар дрался с узбекистанцем Шодиержоном Меликузиевым и победил его раздельным решением судей, при этом во втором раунде соперник побывал в нокдауне.

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Сегодня, 22:29
295
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