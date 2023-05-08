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Кровью и нокдауном завершился бой казахстанца и узбекистанца в Ташкенте
Казахстанский боксёр Сагындык Тогамбай потерпел поражение на чемпионате мира в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/8 финала в весовой категории до 86 килограммов Тогамбай встретился на ринге с узбекистанцем Шохжахоном Абдуллаевым и проиграл ему единогласным решением судей, причём во втором раунде казахстанец побывал в нокдауне.
По ходу поединка спортсмен из Казахстана получил рассечение, из-за чего по его лицу текла кровь.
Таким образом, Сагындык Тогамбай завершил выступление на мировом первенстве в столице Узбекистана, а Шохжахон Абдуллаев вышел в четвертьфинал.
До Тогамбая выступление на ЧМ завершили Сакен Бибосынов (48 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) и Талгат Сырымбетов (60 кг). В битве за медали остались восемь казахстанцев.
Напомним, ранее прорваться в четвертьфинала удалось другому казахстанцу Санжару Ташкенбаю. В весе 48 килограммов Санжар дрался с узбекистанцем Шодиержоном Меликузиевым и победил его раздельным решением судей, при этом во втором раунде соперник побывал в нокдауне.
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