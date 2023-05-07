Сакен Бибосынов проиграл сопернику из Индии на чемпионате мира в Ташкенте

Фото: Министерство культуры и спорта РК

Казахстанец Сакен Бибосынов завершает выступление на чемпионате мира по боксу в Ташкенте после первого же боя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера"

В 1/16 финала в весовой категории 52 килограмма Бибосынова выбил индиец Дипак Кумар. Решением судей индийцу присудили победу.

Бибосынов вёл по очкам на всех карточках после второго раунда — 20:18 у двоих судей и 19:18 у троих.

Сакен начинал турнир как действующий чемпион мира, а сейчас досрочно завершил выступление на мировом первенстве.