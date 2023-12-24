Кровавым нокаутом отвоевал себе титул чемпиона боец из Казахстана

На турнире по смешанным единоборствам Octagon 53 в Алматы состоялся главный бой вечера, в котором за титул чемпиона лиги в легчайшем весе сразились казахстанский файтер Сундет Айткул и бразилец Клаудечи Брито, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой был рассчитан на пять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: весь третий раунд Айткул жестоко избивал своего оппонента, и в конце концов рефери вмешался и остановил поединок, присудив казахстанцу победу техническим нокаутом.

Таким образом, Сундет Айткул одержал седьмую победу в профессиональной карьере и стал новым чемпионом лиги Octagon в легчайшем весе, а Клаудечи Брито потерпел третье поражение.