Кровь и биоматериалы сливали в канализацию скотобойни в Шымкенте

Жители Шымкента бьют тревогу. По их словам, владельцы скотобойни сливают кровь и кишки в городскую канализацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz. Кроме того, от мест убоя и содержания скота исходит зловонный запах. Но предприниматели заявляют, что животных не разделывают, а продают.

После жалоб приезжали специалисты, чтобы взять пробы воды. Проверка показала, что жители говорили правду, и предприниматели сливают отходы в канализации. Также специалисты выявили нарушение предельно допустимых норм воды.

Отметим, что по закону строго запрещено сливать кровь и другие биоматериалы со скотобоен в канализацию, ведь это может привести к серьёзной эпидемии.

"Были взяты анализы из колодцев, входящих, которые показали превышение предельно допустимых коэффициентов, владельцам данных скотобоен были вручены уведомления, что если они не ликвидируют все это то услуги водоотведения им будут отрезаны", - сообщил Ринат Хамидулин, менеджер по связям с общественностью ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг".

Сообщается, троих предпринимателей отключат от услуг водоотведения сегодня, 20 июня. Им нужно будет написать письмо в городской водоканал, специалисты которого повторно проверят воду. Если вдруг крови в ней не обнаружат, владельцы скотобойни вновь смогут пользоваться канализационными услугами.