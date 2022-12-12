Критерии отбора на госслужбу предложили активисты

"В мировой практике существует модель "гибкой" государственной службы – это система назначения на должность на основе заслуг для всех должностей, а также организация подбора и отбора персонала на основе заслуг, которая позволяет достигать критерий "универсальности отбора". "Гибкость" в данном случае состоит в том, что каждый кандидат может претендовать на занятие любой должности государственной службы. В международной практике она считается одной из наиболее эффективных моделей. Однако, необходимо отметить, что данный отбор проводится на основе конкурса, максимально открыто, используя балльную систему оценки", - отметила член Нацкомиссии.