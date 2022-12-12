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191Фото: egov.kz
Критерии отбора на госслужбу предложили активисты
Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Наиля Мухтарова предложила ввести бальную систему отбора кандидатов на должности в госорганах, передает BaigeNews.kz. По ее словам, репутация и опыт должны играть важную роль при оценке претендентов.
"Предлагаю рассмотреть внедрение балльной системы при назначении на политические должости на уровне заместителей центральных государственных органов и местных исполнительных органов (вице-министры, заместители акимов). Балльная система должна учитывать следующие критерии:1. Опыт работы в указанной отрасли.2. Наличие социального лифта (Президентский молодежный кадровый резерв, стипендия Болашак, программа "Отраслевые менеджеры").3. Результаты трудовой деятельности на прошлых рабочих местах (достижение основных индикаторов, реализованные проекты и др.).4. Наличие комуникативных навыков.5. Участие либо соучастие в каких-либо публичных скандалах (коррупция и др.)6. Опыт работы в МИО.7. Наличие значимых инициатив при решении поставленных задач президентом", - предложила активистка
По ее словам, этот механизм даст возможность повысить уровень прозрачности назначений, снизит уровень коррупционных рисков, также даст возможность для создания работающих социальных лифтов.
Этим предложение Мухтарова поддержала слова президента Касым-Жомарта Токаева о том, что "необходимо проанализировать качественный состав заместителей первых руководителей". Глава государства сказал, что в большинстве случаев именно от работы вице-министров и заместителей акимов зависит развитие отраслей и регионов.
"В мировой практике существует модель "гибкой" государственной службы – это система назначения на должность на основе заслуг для всех должностей, а также организация подбора и отбора персонала на основе заслуг, которая позволяет достигать критерий "универсальности отбора". "Гибкость" в данном случае состоит в том, что каждый кандидат может претендовать на занятие любой должности государственной службы. В международной практике она считается одной из наиболее эффективных моделей. Однако, необходимо отметить, что данный отбор проводится на основе конкурса, максимально открыто, используя балльную систему оценки", - отметила член Нацкомиссии.
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