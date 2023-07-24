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скриншот Сегодня, 09:39
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Сегодня, 09:39
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Фото: скриншот

Криптовалюту за поддельные доллары пытались купить в Алматы

Группа лиц в Алматы намеревалась сбыть поддельные 100-долларовые купюры на общую сумму 20300 долларов США под предлогом приобретения криптовалюты, передаёт Baigenews.kz.

Факт хранения и попытки сбыта выявили сотрудники департамента АФМ по городу Алматы.

В ходе осмотра автотранспортного средства у одного из задержанных обнаружены и изъяты поддельные денежные средства номиналом 100 долларов США в количестве трёх штук.

Согласно заключению специалиста, представленные на исследования купюры номиналом 100 долларов США в общей сумме 20600 долларов США образца 2006 и 2017 гг. не соответствуют образцам денежных знаков, выпускаемым федеральным резервным банком США.

В настоящее время начато досудебное расследование и в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения "в виде содержания под стражей".

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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Сегодня, 09:39
86
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