Криминалисты назвали самую подделываемую в Казахстане купюру

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Самой подделываемой в Казахстане в последние годы стала купюра номиналом 2000 тенге. Об этом сообщил заместитель криминалистического управления АФМ Мансур Омарбеков, передаёт BaigeNews.kz.

"За последние годы самыми подделываемыми купюрами были 2 000, потом 10 000 и 5 000 тенге. Связано это с большей возможностью реализации. 2000-ых купюр в пачке может затеряться много, потому что люди первую, вторую проверят, а третья и четвёртая уже похожи, их посчитают и в карман положат", — рассказал Омарбеков.

Он порекомендовал казахстанцам проверять каждую купюру и объяснил, что на бумажных банкнотах есть изменяющая оптический цвет краска. Под различными углами зрения она меняет цвет с золотистого до тёмно-зелёного. Этот элемент и пытаются подделать фальшивомонетчики. Обычно они наносят золотистый лак.

"Есть ещё склеенные купюры. В них половина, одна из частей, является оригинальной, вторая часть – поддельная. Такие купюры не являются платёжным средством. Их изготовление и сбыт приравнивается к фальшивомонетчеству. Если имеются какие-либо склеенные части с помощью скотча или вы видите, что одна половинка наклеена на другую внахлёст, то сразу же следует обратить внимание на данные банкноты. Зачастую на них разные номера. Если с правой стороны мы видим номер по вертикали, то в левой части он по горизонтали. У склеенных купюр данные номера разные", — пояснил спикер.

Криминалист заявил, что зачастую встретить поддельные купюры можно в местах с большим потоком людей.

"Когда обмениваете деньги, на рынках получаете сдачу, где много народа, в таких моментах особенно уделяйте внимание на наличные деньги, которые вы получаете. Хотя бы предупредите, если вы обнаружили у себя поддельную купюру, обратитесь в департамент экономических расследований. Если вы попытаетесь сбыть эту купюру другому человеку, это уже преследуется по закону", — сказал он.