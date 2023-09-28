Костанай остался без холодной воды

Холодную воду отключили в Костанае. Причину ЧП озвучили в компании "Костанай Су", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

Причиной падения давления в сети стало отключение насосов из-за аварии на электросети.

Коммунальщики заверили, что неполадки уже устранили. Подачу воды на город возобновили, вскоре она должна появиться в квартирах горожан.

Напомним, утром 28 сентября из-за аварии вся Караганда и несколько районов области остались без света.