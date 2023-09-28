Костанай остался без холодной воды
Вчера, 21:03
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Вчера, 21:03Вчера, 21:03
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Холодную воду отключили в Костанае. Причину ЧП озвучили в компании "Костанай Су", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
Причиной падения давления в сети стало отключение насосов из-за аварии на электросети.
Коммунальщики заверили, что неполадки уже устранили. Подачу воды на город возобновили, вскоре она должна появиться в квартирах горожан.
Напомним, утром 28 сентября из-за аварии вся Караганда и несколько районов области остались без света.
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