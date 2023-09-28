Карагандинцы остались без электричества из-за крупной аварии на ТЭЦ-3
Сегодня, 11:12
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Сегодня, 11:12Сегодня, 11:12
612Фото: ТОО Караганда Энергоцентр
Крупная авария произошла на ТЭЦ-3 в Караганде, сработала защита и отключилась подача электроэнергии на 220 вольт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
В пресс-службе акимата Караганды сообщают, что в городе произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось распределительное устройство 220кВ. Причины и обстоятельства выясняются. Количество абонентов, оставшихся без электроснабжения, также уточняется.
По предварительным данным, электроэнергии нет во всём городе.
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