Карагандинцы остались без электричества из-за крупной аварии на ТЭЦ-3

Крупная авария произошла на ТЭЦ-3 в Караганде, сработала защита и отключилась подача электроэнергии на 220 вольт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

В пресс-службе акимата Караганды сообщают, что в городе произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось распределительное устройство 220кВ. Причины и обстоятельства выясняются. Количество абонентов, оставшихся без электроснабжения, также уточняется.

По предварительным данным, электроэнергии нет во всём городе.