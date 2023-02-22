open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Кошку в завязанном пакете выбросили в мусорный бак в Усть-Каменогорске
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Сегодня, 08:31
254
Сегодня, 08:31
254
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Кошку в завязанном пакете выбросили в мусорный бак в Усть-Каменогорске

Накануне женщина обнаружила кошку в контейнере, передаёт BaigeNews.kz.

21 февраля женщина шла на работу и проходя мимо мусорного бака, услышала жалобный писк. В контейнере она нашла кошку в завязанном пакете. Женщина, не медля, обратилась в ветеринарную клинику за помощью. Там выяснилось, что кошка истощена и ей требуется переливание крови. По словам женщины, нашлись люди, которые готовы оказать всяческую поддержку в лечении четвероногого.

Как оказалось, это не единичный случай. Месяц назад живодёры выбросили на мусорку семь кошек. Один кот умер, остальных зоозащитники выхаживают до сих пор.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#кошка #контейнер #Усть-Каменогорск
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:31
254
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх