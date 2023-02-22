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Сегодня, 08:31
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254Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Кошку в завязанном пакете выбросили в мусорный бак в Усть-Каменогорске
Накануне женщина обнаружила кошку в контейнере, передаёт BaigeNews.kz.
21 февраля женщина шла на работу и проходя мимо мусорного бака, услышала жалобный писк. В контейнере она нашла кошку в завязанном пакете. Женщина, не медля, обратилась в ветеринарную клинику за помощью. Там выяснилось, что кошка истощена и ей требуется переливание крови. По словам женщины, нашлись люди, которые готовы оказать всяческую поддержку в лечении четвероногого.
Как оказалось, это не единичный случай. Месяц назад живодёры выбросили на мусорку семь кошек. Один кот умер, остальных зоозащитники выхаживают до сих пор.
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