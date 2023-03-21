Коронавирусом за сутки заразились 70 казахстанцев

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Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 70 казахстанцев, 66 из них заболели с симптомами и четыре без, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 36 заболевших.

По состоянию на 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 765 человек, из них в стационарах находятся 140 пациентов, на амбулаторном – 1 625.

В тяжёлом состоянии двое пациентов, четверо — в состоянии крайней степени тяжести и трое — на аппарате ИВЛ.