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Лента новостей

RT Сегодня, 10:38
107
Сегодня, 10:38
107
Фото: RT

Коронавирусом за сутки заразились 36 казахстанцев

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 36 казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

На 20 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 781 человек, из них в стационарах находится – 135 пациент, на амбулаторном уровне – 1 646 пациентa.

В тяжёлом состоянии находятся два пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – четыре, на аппарате ИВЛ – один пациент.

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#коронавирус #Минздрав #статистика
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:38
107
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