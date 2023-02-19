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Сегодня, 09:59
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216Фото: pixabay.com
Коронавирусом за сутки заразились 63 казахстанца
Минздрав опубликовал новые данные о суточной заболеваемости ковидом в Казахстане: в минувшие сутки COVID-19 в стране заразились 63 человека, передаёт BaigeNews.kz.
Днём ранее речь шла о 93 заболевших и одном смертельном случае. Между там, замечено, что, как правило, по воскресеньям статистика суточной заболеваемости ковидом значительно снижается.
По состоянию на 19 февраля, лечение от КВИ продолжают получать 1 668 человек, 112 из них находятся в стационарах 1 556 пациентов лечатся дома, поднаблюдением врачей поликлиник.
В тяжёлом состоянии находится четыре пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациентa и один — на аппарате ИВЛ.
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