Коронавирусом за сутки заразились 63 казахстанца

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Минздрав опубликовал новые данные о суточной заболеваемости ковидом в Казахстане: в минувшие сутки COVID-19 в стране заразились 63 человека, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 93 заболевших и одном смертельном случае. Между там, замечено, что, как правило, по воскресеньям статистика суточной заболеваемости ковидом значительно снижается.

По состоянию на 19 февраля, лечение от КВИ продолжают получать 1 668 человек, 112 из них находятся в стационарах 1 556 пациентов лечатся дома, поднаблюдением врачей поликлиник.

В тяжёлом состоянии находится четыре пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациентa и один — на аппарате ИВЛ.