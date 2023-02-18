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topnews.ru Сегодня, 09:11
69
Сегодня, 09:11
69
Фото: topnews.ru

Смерть от коронавируса зафиксировал Минздрав в минувшие сутки

По данным Министерства здравоохранения РК, в минувшие сутки положительные ПЦР-тесты на COVID-19 получили 93 человека, трое из них заболели бессимптомно. Также в статистике ведомства за сутки числится один смертельный случай, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 114 заразившися ковидом за сутки.

Отмечается, что по состоянию на 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 647 человек, из них в стационарах находится 112 пациентов и 1 535 лечатся амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находятся четверо пациентов, в состоянии крайней степени тяжести — четыре пациентa, на аппарате ИВЛ — 1 пациент.

 

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#коронавирус #COVID-19 #Минздрав РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:11
69
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