Корейская компания создаст в Казахстане производство по сборке генераторов и ветротурбин

Инвестиционное сотрудничество Казахстана и Кореи в сфере энергетики обсудили в правительстве РК. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провёл встречу с вице-президентом по маркетингу компании Doosan Enerbility Юнхо Янгом, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках встречи господин Янг презентовал предложения компании Doosan Enerbility о дальнейшем сотрудничестве в сфере энергетики. В частности, речь идёт о создании в Казахстане производств по сборке генераторов, котлов-утилизаторов, ветротурбин, а также центра компетенций по трансферу технологий.

Роман Скляр отметил, что Казахстан и Республика Корея являются стратегическими партнёрами и данные инвестиционные предложения Doosan Enerbility придадут ещё больший стимул для укрепления международного сотрудничества и взаимовыгодного партнёрства между нашими странами.

По итогам встречи даны поручения государственным органам.