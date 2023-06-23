Концерта не будет: выступление Торегали Тореали отменили в Астане

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Концерт Торегали Тореали отменили в столице, передаёт BaigeNews.kz. В пресс-службе Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева подтвердили эту информацию.

"Концерт, который должен был состоятся 8 июля на сцене филармонии, является арендным мероприятием. Организаторы концерта в одностороннем порядке отменили его проведение. Все вопросы по возврату билетов должны быть адресованы организаторам мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад в Алматы селебрити арестовали за вождение в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, на него завели уголовное дело за оскорбление представителя власти.