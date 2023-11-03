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Контрафактные сигареты на 20 млн тенге изъяли у жителя Караганды

Сегодня, 02:10
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 02:10
Сегодня, 02:10
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Фото: скриншот с видео

У жителя Караганды изъяли почти 44 тысячи пачек контрафактных сигарет. Как и где он собирался реализовывать товар без акцизных марок, теперь выясняют следователи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

При вскрытии коробок обнаружили блоки сигарет марки Fast без акцизной маркировки и других идентификационных знаков. Мужчина прятал контрафактные сигареты в неприметном контейнере за городом.

Где он раздобыл почти 44 тысячи пачек сигарет, пока неизвестно. На рынке стоимость такой партии оценивается почти в 20 миллионов тенге.

Мужчина свою вину уже признал и пошел на сделку со следствием. Дело завели по статье "Незаконное предпринимательство".

Ранее в Карагандинской области сотрудники департамента госдоходов изъяли партию нелегального алкоголя и сигарет стоимостью 52 миллиона тенге.

Напомним, нелегальный и контрафактный оборот подакцизной продукции преследуется по закону, помимо крупного штрафа (до 500 МРП) нарушителям грозит конфискация изъятых товаров с лишением лицензии.

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