Нелегальные алкоголь и сигареты на 52 миллиона тенге изъяли в Карагандинской области

Департамента государственных доходов по Карагандинской области провёл очередной рейд и выявил нелегальную подакцизную продукцию, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что в Караганде в начале октября сотрудники Департамента госдоходов выявили и изъяли 1077 бутылок алкоголя без соответствующей лицензии, более 26 тысяч единиц нелегальной табачной продукции.

Общая рыночная стоимость изъятых из нелегального оборота товаров, по предварительным оценкам, составляет около 52 миллионов тенге.

Отмечается, что нелегальный и контрафактный оборот подакцизной продукции преследуется по закону, помимо крупного штрафа (до 500 МРП) нарушителям грозит конфискация изъятых товаров с лишением лицензии.