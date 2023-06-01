Контрабандные сигареты пытались вывезти из Казахстана в Европу

Более 2500 пачек сигарет пытались вывезти контрабандой из Казахстана в Европу в тайниках бытового оборудования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов министерства финансов РК.

Продукцию стоимостью один миллион 750 тысяч тенге обнаружили в международно-почтовых отправлениях с подложными документами сотрудники таможенных постов департамента государственных доходов по городу Астане.

По данному факту материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.

ДГД напомнили, что за нарушения таможенного законодательства Казахстана предусмотрена административная и уголовная ответственности.