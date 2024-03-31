Конь Кабирхан из Казахстана выступил в гонке за три миллиарда в Дубае

Кабирхан, жеребец с казахским именем, выступил в финальной гонке Dubai World Cup в Объединенных Арабских Эмиратах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В основной гонке, в которой 30-го марта приняли участие 12 лошадей, скакун, который принадлежит Тлеку Муканбеткалиеву занял восьмую строчку.

Отметим, что Dubai World Cup считается "гонкой года". За первое место полагается приз в размере шести миллионов 960 тысяч долларов (около трех миллиардов 100 миллионов тенге). С учетом также 10-процентного бонуса сумма может вырасти до трех миллиардов 400 миллионов тенге.

Напомним, в феврале этого года казахстанский скакун Кабирхан занял первое место на скачках в Дубае. Жеребец выиграл забег Al Maktoum Challenge Presented By Longines, в котором в общей сложности участвовало 12 породистых скакунов. Среди соперников Кабирхана были известные жеребцы Mimi Kakushi, Atletico El Culano, Clapton, First Constitution, Military Law.

В итоге казахстанский скакун завоевал главный приз в размере одного миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Кабирхан чистокровной английской породы. Конь родился в США, а осенью 2021 года его купили за 12 000 долларов для Алматинского ипподрома. Владельцу скакуна неоднократно поступали предложения из России продать Кабирхана за миллион долларов.

До Дубая знаменитый жеребец выиграл самые престижные скачки Казахстана и России. Известно, что в прошлом году приз Кабирхана за победу в одном турнире составил семь миллионов. Эксперты отмечали, что такие гонорары из казахстанских спортсменов ранее получал только Геннадий Головкин.