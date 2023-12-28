Комплексная проверка ждёт Qazaq Air после многочисленных жалоб пассажиров

Из-за участившихся жалоб пассажиров на задержки рейсов и качество услуг Qazaq Air авиакомпанию ждёт комплексная проверка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Как сообщили в КГА, в 11:00 часов 27 декабря рейс IQ-429 должен был вылететь из Астаны в Талдыкорган, но сначала его задержали до 14:30 часов из-за непогоды, а потом и вовсе отменили по причине технической неисправности на судне.

Отмечается, что в тот же день авиационные инспекторы провели внеплановую проверку воздушного судна Bombardier-Q400.

"В связи с отменой рейса, всем пассажирам, в соответствии с действующим законодательством, было предложено оформить полный возврат стоимости авиабилетов либо перебронирование на ближайшие даты. Билеты 22 пассажиров были перебронированы на 28 декабря 2023 года по маршруту Астана – Алматы, билеты пяти пассажиров были перебронированы на рейс по маршруту Астана – Алматы 29 декабря 2023 года. В ходе проверки авиационными инспекторами установлено, что во время выполнения руления обнаружена неисправность системы обогрева воздушного винта. После устранения выявленных неисправностей, воздушное судно было допущено к полетам. В связи с чем, воздушное судно 27 декабря 2023 года в 19:52 часов выполнило рейс IQ-437 по маршруту Астана – Петропавловск", - сообщили в КГА.

Также сообщается, что Qazaq Air проверят на предмет обеспечения авиакомпанией безопасности полётов и их регулярностью.