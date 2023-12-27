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Рейсы из Астаны в Талдыкорган отменила казахстанская авиакомпания

Сегодня, 18:00
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00
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Фото: Baigenews.kz

Из-за погодных условий авикомпания QAZAQ AIR отменила рейсы из Астаны в Талдыкорган, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию.

Как отметил авиапервозчик, 27 декабря по причине сложных метеоусловий в Талдыкоргане были задержаны рейсы IQ429 Астана–Талдыкорган и IQ430 Талдыкорган – Астана. Затем, по техническим причинам авиакомпания QAZAQ AIR отменила данные рейсы.

"Пассажирам отмененных рейсов было предоставлено проживание, бесплатное перебронирование и возврат билетов согласно Правилам перевозки пассажиров", — сообщает авиакомпания.

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