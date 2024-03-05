Компании стоимостью более 1,5 млрд долларов релоцированы в Казахстан

В Казахстан релоцирована 41 компания. Их стоимонсть оценивается в более 1,5 миллиарда долларов. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Кудайбергенов, передаёт BaigeNews.kz.

"Конкретные результаты на сегодня есть по 41 компании стоимостью более $1,5 миллиарда. Это InDriver, TikTok, Fortescue и т.д. На сегодня ведется работа по 37 компаниям. Данную работу проводят отраслевые госорганы и Комитет по инвестициям. Сроки ставятся индивидуально по каждой компании", - сказал вице-министр.

По словам вице-министра, определены приоритетные сферы деятельности для иностранных компаний, намеренных релоцироваться в нашу страну. В основном это обрабатывающая промышленность, IT-сектор и горнодобывающая отрасль.