Количество кибератак выросло вдвое в Казахстане

В январе 2024 года в Казахстане было зафиксировано 4,2 тысячи кибератак, это сразу вдвое больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Как отмечают аналитики, большая часть кибератак (2,8 тысяч случаев) пришлась на заражение компьютеров вредоносными вирусами, сетевыми червями и троянами. Годовой рост составил 69,1%.

Количество фишинговых атак выросло сразу в 14 раз - до 594 случаев, число атак ботнетов — в 2,4 раза, до 322 случаев, количество инцидентов отсутствия доступа к интернет-ресурсу — на 2,3%, до 88 случаев. В то же время число DoS/DDoS-атак уменьшилось на 20%, до 16 случаев, а количество инцидентов несанкционированного доступа и модификации содержания — до пяти.

Напомним, в последнее время участились сообщения о различных кибератаках.

Сначала Казахстан сотрясла новость о том, что личные данные наших соотечественников были обнаружены в слитых правительственных документах КНР. Служба реагирования на компьютерные инциденты ЦАРКА тогда заявила, что китайская хакерская группировка контролировала критические объекты IT инфраструктуры Казахстана более двух лет, а Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Комитет национальной безопасности проводят анализ полученных материалов. В Едином национальном пенсионном фонде заявили, что информация об утечке данных не соответствует действительности.

Затем Комитет национальной безопасности по подозрению в совершении киберпреступлений в сфере оказания государственных электронных услуг задержал жителя Караганды.