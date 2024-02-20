Слив правительственных документов Китая с данными казахстанцев: КНБ и Минцифры начали анализ

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Комитет национальной безопасности после распространения в Сети информации об утечке персональных данных казахстанцев проводят анализ полученных материалов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в МЦРИАП, по итогу анализа будут проведены внеплановые проверки в соответствующих организациях на предмет соблюдения требований законодательства РК о персональных данных и их защите, а также информационной безопасности.

В ведомстве представили ряд рекомендаций по кибербезопасности при использовании онлайн-платформ и интернет ресурсов иностранных государств:

Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.

Отметим, 20 февраля в соцсетях распространили информацию об утечке китайских правительственных документов. Неизвестные лица разместили на GitHub документы, показывающие, что Китай проводит наступательные кибероперации с использованием шпионского программного обеспечения, разработанного I-Soon. Больше всего казахстанцев возмутило и обескуражило то, что в этих документах была информация с конфиденциальными данными нескольких операторов связи - Beeline, Kcell, Tele2, а также встречались упоминания "Казахтелекома" и Единого накопительного пенсионного фонда РК.