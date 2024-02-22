КНБ задержал карагандинца по подозрению в киберпреступлениях в сфере госуслуг

Комитет национальной безопасности по подозрению в совершении киберпреступлений в сфере оказания государственных электронных услуг задержал жителя Караганды, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в КНБ, в ходе обыска у задержанного были изъяты 24 мобильных телефона, четыре системных блока, четыре флеш-карты, девять ноутбуков и планшет.

"Согласно предварительной оценке, сумма ущерба составляет более 49 миллионов тенге", - отметили в комитете.

Отмечается, что расследование проходит по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 207 Уголовного кодекса.