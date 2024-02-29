Количество грантов для поступающих в колледжи увеличат в Казахстане

В новом учебном году объём государственного образовательного заказа в организациях технического и профессионального образования увеличится на 60 тысяч мест. Число обучающихся по госзаказу достигнет 145 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

"По поручению главы государства увеличен государственный образовательный заказ по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям на 60 тысяч мест из республиканского бюджета. До 2025 года студенты ТиПО будут обеспечены госзаказом на 100 процентов", – сказал главный эксперт департамента технического и профессионального образования Дархан Сатанов.

Госзаказ увеличится по техническим специальностям: геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и другим. На сегодня охват госзаказом в ТиПО достиг 80 процентов.

Ежегодно по заявкам предприятий принимается 10 тысяч абитуриентов. Предприятия-заказчики будут брать на себя обязательства по организации практики и дальнейшему трудоустройству выпускников.

Ранее сообщалось о том, что учащимся колледжей повысят стипендии.