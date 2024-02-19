Казахстанским студентам увеличат стипендии еще на 50%

С сентября 2023 года размер стипендии для 250 тыс. студентов колледжей увеличился на 50%. В этом году она повысится еще на 50% с контингентом около 300 тыс. студентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения, передаёт BaigeNews.kz.

"Студенты специальностей среднего звена вместо текущих 31 422 тенге будут получать 41 896 тенге. Для обучающихся по рабочим квалификациям стипендия увеличится с 32 681 тенге до 43 574 тенге", - поделился главный эксперт Департамента технического и профессионального образования Дархан Сатанов.

В Минпросвещения отметили, всего в колледжах страны обучаются 542 тыс. студентов, из них 344 тыс. охвачены бесплатным техническим и профессиональным образованием.