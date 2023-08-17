  • 17 Августа, 17:14
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Кого выбрали знаменосцами Казахстана на Азиаде в Ханчжоу

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МКС РК Сегодня, 15:50
Сегодня, 15:50
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Фото: МКС РК

Стали известны знаменосцы сборной Казахстана на предстоящих Азиатских играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры РК.

Знаменосцами XIX летних Азиатских игр в Ханчжоу станут одни из самых титулованных современных атлетов Казахстана - капитан сборной, боксёр Асланбек Шымбергенов и представительница легкой атлетики Надежда Дубовицкая.

Асланбек родился 9 октября 1993 года в Жамбылской области. Является действующим чемпионом мира по боксу, чемпионом Азии и серебряным призером летних Азиатских игр в Джакарте-2018.

Надежда родилась 12 марта 1998 году в Семее. За свою карьеру она становился бронзовым призером чемпионата мира, победительницей и призером чемпионата Азии, обладательницей рекорда континента.

XIX летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года в городе Ханчжоу.

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