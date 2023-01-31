Фото: BaigeNews.kz

Когда в Астане официально появится новый район "Нура", рассказали в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

Границы нового района составляют 19 336 гектаров и обозначены следующим образом: по реке Есиль в западной части города на восток до проспекта Кабанбай батыра, далее вдоль по нечётной стороне проспекта Кабанбай батыра и западной стороне шоссе Қарқаралы до южных границ города.

Сообщалось, что предложение о присвоении наименования "Нура" новому району рассмотрено и поддержано на заседании ономастической комиссии города Астаны, на публичных слушаниях постоянной комиссии маслихата города, заседании общественного совета.

"Аким района, штатная численность сотрудников районного акимата, территориальные подразделения ЦГО и другие оргмоменты будут определены после формирования нового состава маслихата города. То есть на данный момент в городе четыре района, пятый на стадии формирования", - пояснили в акимате столицы.