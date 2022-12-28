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  • Нура: маслихат Астаны утвердил название пятого района города
pixabay.com Сегодня, 11:56
221
Сегодня, 11:56
221
Фото: pixabay.com

Нура: маслихат Астаны утвердил название пятого района города

Новый район на левом берегу Астаны будет называться "Нура". Об этом сообщил руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Сакен Есиркеп, передаёт BaigeNews.kz.

"1 декабря мы провели очередное заседание ономастической комиссии, где рассмотрели вопрос о создании нового района и присвовении ему наименования. Как вы знаете, уже давно поднимается вопрос о создании пятого района. С момента появления этого вопроса вместе с представителями интеллигенции, учёными долго обсуждали, какое же название выбрать для нового района. Мы рассмотрели названия, связанные с историей и географией страны. В результате на повестке дня ономастической комиссии были выдвинуты два наименования. Мы пришли к единому названию - "Нура"", - сообщил он на заседании маслихата. 

По словам спикера, река, протекающая на территориях Карагандинской и Акмолинской областей, имеет одно из важнейших значений в казахстанской географии.

"Учитывая этот символизм, посчитали верным, если на левом берегу будут районы Есиль и Нура. Мы также предлагали название Караоткель. Были высказаны разные мнения. Обсуждали с лингвистами, долгое название для района. Нура звучит коротко и ясно. Поэтому выбрали такое название. Мы вносим на рассмотрение приказ акима Астаны и решение маслихата о присвоении наименования новому району, образованному в городе Астане", - резюмировал Есиркеп. 

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#маслихат #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:56
221
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