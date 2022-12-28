Нура: маслихат Астаны утвердил название пятого района города

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Новый район на левом берегу Астаны будет называться "Нура". Об этом сообщил руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Сакен Есиркеп, передаёт BaigeNews.kz.

"1 декабря мы провели очередное заседание ономастической комиссии, где рассмотрели вопрос о создании нового района и присвовении ему наименования. Как вы знаете, уже давно поднимается вопрос о создании пятого района. С момента появления этого вопроса вместе с представителями интеллигенции, учёными долго обсуждали, какое же название выбрать для нового района. Мы рассмотрели названия, связанные с историей и географией страны. В результате на повестке дня ономастической комиссии были выдвинуты два наименования. Мы пришли к единому названию - "Нура"", - сообщил он на заседании маслихата.

По словам спикера, река, протекающая на территориях Карагандинской и Акмолинской областей, имеет одно из важнейших значений в казахстанской географии.