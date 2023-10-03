Когда в Астане начнётся отопительный сезон
Сегодня, 15:45
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Сегодня, 15:45Сегодня, 15:45
427Фото: ria.ru
В акимате Астаны сообщили дату подключения домов к отоплению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу местного исполнительного органа.
По информации акимата, отопительный сезон в городе стартует с 5 октября. Ранее по заявке начали подключать социальные объекты (школы, детсады, больницы).
На сегодняшний день, к отоплению подключено 116 соцобъектов.
Ранее сообщалось, в ряде регионов Казахстана начался отопительный период. Ожидается, что до 25 октября к отоплению будут подключены все регионы.
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