Когда в Астане начнётся отопительный сезон

В акимате Астаны сообщили дату подключения домов к отоплению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу местного исполнительного органа.

По информации акимата, отопительный сезон в городе стартует с 5 октября. Ранее по заявке начали подключать социальные объекты (школы, детсады, больницы).

На сегодняшний день, к отоплению подключено 116 соцобъектов.

Ранее сообщалось, в ряде регионов Казахстана начался отопительный период. Ожидается, что до 25 октября к отоплению будут подключены все регионы.