В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон

В ряде регионов Казахстана начался отопительный период. Ожидается, что до 25 октября к отоплению будут подключены все регионы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство энергетики РК.

В первую очередь к отоплению подключают социальные объекты, сообщили в министерстве.

По информации минэнерго, отопительный сезон стартовал в г.Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

"В частности, в городе Риддер Восточно-Казахстанской области из 24 социальных объектов подключены 23. Жилым домам подано горячее водоснабжение. По городу Экибастуз Павлодарской области из 90 соцобъектов подключено 26 или 28,8%. В городе Астана из 240 соцобъектов подключено 86 или 35,8%", - отметили в ведомстве.

Завтра ожидается подключение к отоплению в Алматинской области; 10 октября в Улытауской области; 15 октября в Алматы, Абайской области, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях.

В Шымкенте отопительный сезон планируется начать с 20 октября, в Туркестанской области с 25 октября.