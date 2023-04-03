Когда паспорта для детей станут дешевле в Казахстане

В Казахстане внесли изменения в ставки государственной пошлины, передаёт BaigeNews.kz.

Принятым Налоговым кодексом предусмотрены изменения налогового законодательства в части пересмотра некоторых ставок государственной пошлины за совершение юридически значимых действий.

Установлен верхний предел суммы госпошлины в судах с исков имущественного характера:

Норма вводится в действие c 21 мая 2023 года.

Также изменён порядок применения ставки по ходатайствам о пересмотре судебных актов в кассационном порядке. Ставка госпошлины применяется в зависимости от субъекта, подавшего обращения. Вводится в действие тоже c 21 мая 2023 года.

"Снижены ставки за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан (для детей до 16 лет) с 8 до 4 МРП. Установлены ставки за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан (за исключением детей до 16 лет) объемом: 36 страниц – 8 МРП;

48 страниц – 12 МРП; установление ставки – 1 МРП за выдачу удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, в связи с утратой его в течение года более двух раз. Вводится в действие с 1 января 2024 года", - сообщили в Минфине.